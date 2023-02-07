انت الان تتابع خبر أمطار خفيفة وبرودة شديدة.. العراق يتأثر بمنخفض جوي من تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تتأثر البلاد ابتداءً من مساء اليوم الثلاثاء، بموجة برد قادمة من تركيا ترافقها كتلة هوائية شديدة البرودة وجافة نسبياً ليكون الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية بضمنها بغداد غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة كما يتصاعد الغبار في عدة أماكن وفرصة لحدوث عواصف ترابية ويتحسن الطقس تدريجياً من يوم الأربعاء 8 شباط الحالي، فيهما، ويطرأ انخفاض كبير في درجات الحرارة لتصل الصغرى إلى دون الصفر المئوي".وبينت، أن "الرياح شمالية غربية معتدلة نشطة السرعة 30 – 40 كم/س وتشتد احياناً إلى أكثر من 50كم/س، ويتردى مدى الرؤية الأفقية إلى 1000 متر وفي العواصف الترابية تنخفض إلى أقل من 500 متر".

أما في المنطقة الشمالية، فسيكون الطقس "غائم مصحوب بتساقط أمطار متوسطة الشدة كما تتساقط الثلوج في عدة أماكن منها ويطرأ انخفاض كبير في درجات الحرارة لتصل الصغرى إلى دون الصفر".

ومن المتوقع، وفق البيان، أن "تستمر موجة البرد للأيام الأربعة المقبلة لمناطق البلاد كافة".

يتبع..