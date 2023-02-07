شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حنفى جبالى يلتقى رئيسة برلمان أذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بمكتبه بمجلس النواب، صاحبة غافاروفا رئيسة برلمان أذريبجان، والتي تزور مصر حالياً.

خلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مُشيراً إلى حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات الثنائية، والتي تُوجت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى أذريبجان والتي حملت رسالة سياسية مهمة مفادها حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وعلى الصعيد البرلماني، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى استثمار الطفرة الإيجابية للعلاقات المصرية – الأذرية مؤخراً في تعزيز التعاون البرلماني، مُشيراً إلى أن مجلس النواب قد قام بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الأذرية، وذلك لتعزيز الصلات بين البرلمانين، وتنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الدولية، خاصة في إطار الشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، والذي يتولى البرلمان الأذري رئاستها حالياً.

من جانبها، أكدت رئيسة البرلمان الأذري على عمق وتاريخية العلاقات بين البلدين في ضوء العديد من القواسم المُشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، مُثمنة الزيارة الأخيرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأذريبجان باعتبارها الأولى من نوعها لرئيس مصري، وخلال اللقاء، دعت رئيسة برلمان أذريبجان إلى تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الأذرية، مُعربة عن تطلعها لمشاركة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، والذي سيُعقد في مملكة البحرين على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.