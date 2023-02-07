انت الان تتابع خبر البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن البرلمان "أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات".

ويأتي هذا القانون، وفق البيان، "لغرض تنظيم العمل في وسائل الاتصالات وإعداد الضوابط الرئيسة للبث والاعلام واعتمادها في منح تراخيص التردد وخدمات البث والارسال وخدمات الاتصال اللاسلكي على المستوى الوطني والحصول على خدمات الشبكات والربط بينها وتنظيم طيف التردد اللاسلكي وأجهزة اللاسلكي والمعدات الطرفية للاتصالات اللاسلكية وحماية المستفيدين والمعلومات ووضع معايير للعمل".

