بعد زلزال سوريا المدمر.. تحرك عاجل من الرئيس السيسي

الشارقة - اميمة ياسر - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوري بشار الأسد.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما أكد الرئيس تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المُصاب الأليم، مشيراً إلى توجيهاته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا.

من جانبه؛ أعرب الرئيس السوري عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من نظيره المصري، مؤكداً اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.