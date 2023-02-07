المجلس القومى لحقوق الإنسان يرحب بقرارات إخلاء سبيل 34 متهمًا

القاهرة - سامية سيد - رحب المجلس القومى لحقوق الإنسان بالقرارات الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 34 متهمًا فى القضايا أرقام 1018 لسنة 2020، 910 لسنة 2021، 41 لسنة 2022، 440 لسنة 2022، 1691 لسنة 2022، 1977 لسنة 2022، 2094 لسنة 2022.

وقال: "يثمن المجلس صدور تلك القرارات والتى تأتى فى إطار الجهود الوطنية لإتاحة الفرصة للمفرج عنهم للاندماج فى المجتمع، والمشاركة فى الحياة العامة فى ظل القانون والدستور، وتأتى قرارات إخلاء سبيل المفرج عنهم لتؤكد على تكاتف كافة الجهات المختصة لترسيخ مفهوم دولة القانون، ومبادئ حقوق الإنسان وتنفيذا فعليًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".