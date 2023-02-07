شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصحفيين العرب يتضامن مع سوريا وتركيا لمؤازرة الشعبين فى مصابهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب، عن تضامنه مع الشعب السورى الشقيق، كما أعرب عن تضامنه مع الشعب التركى فى مصابهما الجلل.

وأشار الاتحاد إلى أنه يتقدم بخالص التعازى لأسر الضحايا من الشعبين السورى والتركى فى هذا المصاب الأليم.

وحث الاتحاد العام للصحفيين العرب النقابات الصحفية العربية الأعضاء على التواصل مع السفارات السورية فى كافة الدول العربية لتقديم الدعم والمساعدات العاجلة للشعب السورى والصحفيين السوريين.