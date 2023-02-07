شكرا لقرائتكم خبر عن مدير النادى الأهلى يطالب النواب بفرض رسوم إغراق على إعلانات المحترفين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأثار عدد من ممثلي شركات الأندية الرياضية خلال الاجتماع أزمة تواجههم في حقوق الرعاية وسوق الإعلانات بسبب اللاعبين المحترفين في الخارج.

وطالب الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بضرورة أن ينص قانون الرياضة الجديد علي فرض رسوم إغراق علي إعلانات اللاعبين المحترفين، لحماية السوق والحفاظ علي حقوق الأندية في إعلانات الرعاية.

أضاف شلبي، أن هناك لاعبين محترفين لا تستطيع الأندية مواجهة شهرتهم في حقوق الرعاية الإعلانية مثل اللاعبين المشهورين عالميا الذين يحظون بشهرة طاغية وتحصل إعلاناتهم علي امتيازات لا تحصل عليها الأندية من لاعبيها .

وأشار إلى أن إعلانات هؤلاء النجوم تضمنت سياسات عنيفة لا تطبق علي اللاعبين بالداخل وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات لحماية اللاعبين المحليين، الذين لا يحصلون على نفس الفرصة مثل اللاعبين المحترفين.

وقال محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الجلسة هي الأولى من نوعها لقياس الأثر التشريعي لقانون الرياضة الذي أصدره مجلس النواب في 2017 .