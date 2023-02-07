شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس جمهورية كرواتيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بمكتبه بمجلس النواب زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، والذي يزور مصر هذه الفترة.

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تعود إلى قُبيل استقلال كرواتيا، مُشيراً إلى الزخم الايجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وكرواتيا على كافة المستويات، ومُشيداً بالمواقف الكرواتية الصديقة والداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية، وهو ما يؤكد قوة ورسوخ العلاقات بين البلدين.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين عبر تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية - الكرواتية.

من جانبه، أكد زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا على العلاقات التاريخية التي جمعت مصر وكرواتيا، مُستعرضاً المواقف المصرية الداعمة للشعب الكرواتي عبر التاريخ، ومؤكداً على ضرورة ترسيخ تلك العلاقات الثنائية المتميزة لصالح البلدين والشعبين الصديقين.