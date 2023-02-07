شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب": 28 مليار جنيه حجم الاستثمار فى الرياضة والقانون تسمح بتأسيس شركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدول تتعامل مع الرياضة على أنها صناعة، حيث أصبحت تسهم فى الدخول لبعض الدول والأفراد بشكل مباشر، كما أن الاستثمار فى هذا المجال بات أمرا واضحا للجميع، وعلينا كدولة أن نتوسع فيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الرياضة.

وأضاف محمود حسين، أن حجم الاستثمارات فى المجال الرياضى بمصر بلغ حوالى 28 مليار جنيه، لافتا إلى أن التعديلات الخاصة بقانون الرياضة تجيز للهيئات الرياضية شركات، وكذلك جواز قيدها بالبورصة المصرية.

تابع: شملت التعديلات الخاصة بقانون الرياضة جواز تأسيس الهيئات الرياضية شركات وكذلك قيدها بالبورصة، وكذلك فسح المجال أمام الهيئات الرياضية لإنشاء شركات بجوار نشاطها المعتاد.