شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ: 9 خصائص للعنف الأسرى.. أبرزها السلوك المكتسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة عن العنف الاسري لمجلس الشيوخ، الخصائص العامة التي يتسم بها سلوك العنف الأسري وهى كالآتي:

1-العنف الأسري سلوك اجتماعي يتعارض مع قيم المجتمع والقوانين الرسمية العاملة فيه، وهو سلوك مكتسب وليس غريزيًا، يتعلمه الفرد خلال مراحل العمر.

2- قد يتخذ شكل إيذاء الأطفال من قبل أبائهم وأمهاتهم أو أولي الأمر، أو إيذاء الزوجة من قبل زوجها، أو العنف بين الإخوة والأخوات، أو العنف نحو الآباء، أو إيذاء كبار السن أو الإيذاء الجنسي للأطفال والمرأة

3-العنف الأسري بالرغم من غلبة الطابع المادي عليه، والذي قد يتمثل في الضرب والجرح والقتل، فإنه يتخذ صورًا أخرى ترتبط بالأذى النفسي أو المعنوي.

4- قد يرتبط بفرض الرأي وممارسة القوة، والقوة هي القدرة على فرض إرادة شخص ما، سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية، بناء على ما لديه من مصادر جسدية ونفسية ومادية.

5- قد يكون أحادي البعد من جانب طرف على آخر دون رد فعل مناسب، أو ثنائي البعد فكلا الطرفين يتبادلان العدوان، أو جماعيا في حالة استقطاب كل طرف عددًا من أفراد الأسرة.

6- ينتج عن صراع شخصي أو غير شخصي، وقد يكون واضحًا أو مستترًا بتراكم خبرات التفاعل، وقد يرجع إلى عوامل ذاتية أو بيئية، وقد يرجع إلى عوامل حاضرة أو ماضية، أو إلى تفاعل العوامل الحاضرة مع الماضية

7- يرتبط عادة بالحرمان النفسي وعدم القدرة على تأكيد الذات، وقد يحدث نتيجة الشعور بالاحباط أو القهر أو الإحساس بالظلم

8- قد يقع - في بعض الأحيان - بدعم خارجي أو بتدعيم من أعضاء النسق الأسرى ذاته

9- يعبر عن صراع الأدوار أو ضغوطها أو عدم تكاملها أو سوء فهمها، أو قد يعبر عن انعدام القيم واختلال القواعد والمعايير الأسرية، أو غياب الثواب والعقاب، أو فشل عملية التوجيه والتنشئة الاجتماعية

جاء ذلك خلال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة والذى ناقشه مجلس الشيوخ خلال جلساته هذا الاسبوع