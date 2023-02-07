شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن عن تضامنه مع أندية أرسنال واليونايتد فى شكوي السيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة ليفربول نيوز المقربة من فريق الريدز، عن تضامن الفريق بشكل قوي فى قضية شكوي السيتي والمطالبة بتجريده من بطولاته فى الأربع سنوات الأخيرة، حيث أن الفريق كان متضررا بشكل قوي من هذا الأزمة، بعد أن كان قاب قوسين أو أدني من تحقيق الدوري الإنجليزي فى آخر موسمين.

وأضافت التقارير أن ليفربول يطالب بحظوظه فى هذا الشأن، بعد أن خسر الفريق لقب الدوري الإنجليزي مرتين فى آخر 4 سنوات لصالح السيتي بفارق نقطة وحيدة فقط، الأمر الذي يستند إليه فى منحه لهذين اللقبين فى الفترة الحالية.

يأتي ذلك بالتضامن مع الحكم الصادر على السيتي بإنتهاك الفريق لقوانين اللعب المالي النظيف، فى شكوي تم تقديمها على الفريق منذ أربعة سنوات، ولم يتم البت فى أمرها بصورة نهائية حتى هذه اللحظة.



أرسنال واليونايتد يدعمان موقف ليفربول

وأكدت أندية أرسنال واليونايتد على دعمهم الكامل، لفريق ليفربول فى هذه الأزمة الأخيرة، حيث أن ذلك سيدعم من حظوظ فى إبعاد السيتي عن منافسة الموسم الجاري، بخصم نقاط من الفريق أو إلغاء جميع نتائجه عن الموسم الحالي.

وفى سياق متصل، يصر أرتيتا على معاقبة السيتي بشكل إلزامي بسبب تلك الأحداث، الشئ الذي قد يمهد الأمور تمامًا أمام حسم الجانرز لقب الدوري الإنجليزي قبل أكثر من عشر جوالات على إنتهاء المسابقة.