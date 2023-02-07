شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مفاجئ من الاتحاد الأوروبي على خصم نقاط من السيتي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية،عن موقف الاتحاد الأوروبي "يويفا" من خصم النقاط فى الموسم الحالي من الفريق السماوي، على خلفية إنتهاك السيتي قوانين اللعب المالى النظيف، مما قد يترتب عليه خصم ما لا يقل عن 15 نقطة من الفريق، أسوة بما حدث مع يوفينتوس مؤخرًا.

يأتي ذلك على خلفية شكوي قديمة فى السيتي منذ أكثر من 4 سنوات، تم إصدار حكم نهائي بها، بأن الفريق قام بإختراق قوانين اللعب المال النظيف، مما جعل أندية اليونايتد وأرسنال تضغط بقوة من أجل إصدار قرار خصم نقاط من كتيبة بيب جوارديولا.

ويصر أرتيتا على معاقبة السيتي بشكل إلزامي بسبب تلك الأحداث، الشئ الذي قد يمهد الأمور تمامًا أمام حسم الجانرز لقب الدوري الإنجليزي قبل أكثر من عشر جوالات على إنتهاء المسابقة.



موقف أرسنال من خصم نقاط السيتي

وطالب أرتيتا إدارة أرسنال بضرورة التحرك فى هذا الملف بشكل سريع، حيث أن الموقف الحالي يتطلب من مسئولي الفريق الدفاع عن حقوق المدفعجية أمام إنتهاكات السيتي، والتى تسببت فى حصول الفريق على أكثر من لقب غير مستحق خلال تلك الفترة.



مطالبات بتجريد السيتي من ألقابه

وشهدت الفترة الأخيرة مطالبات قوية من أندية الدوري الإنجليزي المنافسة، من تجريد السيتي من جميع ألقابه المحلية فى آخر 4 سنوات، والتى قام الفريق خلالها بإنتهاك قوانين اللعب المالي النظيف، دون إصدار قرار بمعاقبة الفريق.