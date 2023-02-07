انت الان تتابع خبر حقيقة تاريخية تمنح برشلونة لقب الدوري الإسباني مبكرًا.. فما هي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحقق فريق المدرب تشافي هيرنانديز، حتى الآن 17 فوزًا وتعادلين وهزيمة واحدة فقط في الدوري الإسباني، وحصد 53 نقطة في 20 مباراة. ومع ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها "البلوغرانا" في هذا الموقف، حيث حصل على 50 نقطة أو أكثر بعد 20 مباراة، فيما لا يقل عن أربع مناسبات سابقة.وكشف الموقع الرسمي للنادي، في تقرير له، عن حقيقة تاريخية تُرشِّح النادي الكتالوني للتتويج وتمنحه لقب "الليغا" للموسم الحالي مبكرًا، ففي كل مرة حصد فيها النادي 53 نقطة في أول 20 مباراة من موسم في "الليغا"، كان ينهي الموسم بالتتويج بلقب الدوري الإسباني.

وحسب ذات المصدر، فإنه في موسم 2008-09، تحت قيادة بيب غوارديولا، حقق برشلونة 53 نقطة في 20 مباراة، وهو رقم قياسي مماثل استطاع الفريق معادلته مؤخرًا مع تشافي، وأنهى فريق غوارديولا موسمه برصيد 87 نقطة قادته لمنصة التتويج بلقب الدوري الإسباني، حيث فاز في 27 مباراة وتعادل في ست وخسر خمس مباريات فقط.

وفي موسم 2010-11 سجل فريق غوارديولا 18 فوزًا في 20 مباراة، وحصل على إجمالي 55 نقطة، وكانت الحصيلة في النهائية جمع 96 نقطة، والتي كانت كافية للفوز بلقب الدوري، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيهم.

وأضاف موقع النادي، أنه في موسم 2012-13، حصد برشلونة أيضًا 55 نقطة في 20 مباراة، وفاز بالدوري الإسباني مرة أخرى بإجمالي 100 نقطة.

وأخيرًا، في موسم 2017-18، عندما حصد الفريق 54 نقطة في أول 20 مباراة في الموسم مع 17 فوزًا وثلاثة تعادلات، بلغ رصيده في نهاية الموسم 93 نقطة من 28 فوزًا و9 تعادلات وهزيمة واحدة فقط، ليتوج بلقب الدوري الإسباني.

