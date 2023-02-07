انت الان تتابع خبر الرصد الزلزالي بالعراق: تسجيل أكثر من 400 هزة أرضية وسط وجنوب تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "إلحاقًا بتقاريرنا السابقة نود ان نبين ان النشاط الزلزالي مازال مستمرًا في منطقة وسط وجنوب تركيا حيث وصل عدد الهزات الأرضية الى اكثر من (400) هزة ارضية ومازال هذا النشاط مستمرًا بالهزات اللاحقة".ادناه التقرير الصادر من الهيئة العامة للأنواء الجوية/ قسم الرصد الزلزالي: