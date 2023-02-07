انت الان تتابع خبر "منزلي تهدم وأمي هناك".. عائلات ممثلين أتراك تحت الأنقاض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وضرب الزلزال بقوة 7.4 درجة، في مدينة كهرمان مرعش، ووصلت قوته إلى عدة مدن تركية أخرى، وهي: غازي عنتاب، وديار بكر، وعثمانية، وشانلي أورفا، وهاتاي، وأديامان، وأضنة.

- الممثل جاغري شيتناك يطلب المساعدة



وكتب الممثل جاغري شيتناك عبر حسابه على تويتر، تغريدة يستنجد فيها كلاً من وزارة الداخلية ورئاسة الكوارث والطوارئ التركية، وكذا جمهوره المتابع له، وذلك لأن والدته كانت متواجدة في أحد المباني التي تعرضت للتدمير بسبب الزلزال.

وكتب شيتناك: "هاتاي، أنطاكيا، سوملر، هذا المبنى وُلدت وكبرت وترعرعت فيه، وهو الآن مهدم، كانت أمي هناك".

أضاف الممثل التركي الذي تعرف عليه الجمهور العربي في مسلسل "أنت اطرق بابي"، في نفس التغريدة: "هذا المبنى هو الأعلى والأكثر اكتظاظاً بالسكان بشكل دائم، يرجى التواصل والمساعدة في إنقاذ المزيد من الأشخاص".



- جدة وخالة ميليسا باموك تحت الأنقاضأما الممثلة التركية ميليسا أصلي باموك، التي اشتهرت من خلال مسلسل "حب أعمى"، فقد أشارت إلى أن عدداً من أفراد عائلتها هم كذلك عالقون تحت الأنقاض.

وكتبت الممثلة التركية في تغريدة على تويتر: "جدتي لا تستطيع المشي، إنها مريضة… هي وخالتي محاصرتان في المبنى. لا نعرف ما هي حالتهما الآن".

ثم أضافت ميليسا عنوان منزل جدتها في التعليق، وطلبت من الأشخاص المتواجدين هناك محاولة مساعدتهما، أو إعطائها أي خبر عنهما.



من جهة أخرى، تفاعل عدد من المشاهير الأتراك مع خبر الزلزال الذي راح ضحيته أكثر من 900 شخص، وآلاف المصابين.

إذ كتبت مقدم البرامج أجون ايليجيلي: "أتمنى رحمة الله لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي حطم قلوبنا، وأتمنى الشفاء للمصابين، صلاتنا مع مواطنينا تحت الأنقاض".

فيما كتب المغني مصطفى صندل: "إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي وقع في كهرمان مرعش تسبب للأسف في دمار خطير في المدن المجاورة مثل ديار بكر وهاتاي وملاطية والعديد من الأماكن. الله يساعد كل مواطنينا في المنطقة.. أتمنى ألا نستقبل أي أخبار أسوأ.. صلواتنا معكم".

فيما كتبت الممثلة إسراء إرول: "أنا حزينة جداً، روحي تحترق. بالعافية عليك بلدي الجميل"، وهذا هو ما علقت به كذلك الممثلة ديميت أوزدمير".