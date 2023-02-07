انت الان تتابع خبر النزاهة تعلن إحباط تهريب 6 آلاف طن من مادة السيراميك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنَّ "مُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة بادرت إلى تأليف فريق عملٍ؛ للتحقُّق من معلوماتٍ تلقَّتها المُديريَّة تفيد بوجود محاولةٍ لتهريب مواد بكميَّاتٍ كبيرةٍ وإيهام الجهات المُختصَّة في ميناء أم قصر الشماليِّ بأنَّ الموادَّ معفاة من الرسوم الگمرگيَّة".وتابعت الدائرة أنَّ "فريقها توجَّه إلى ساحة الخروج في الميناء، حيث تمكَّن من ضبط أكثر من (٦٠٠٠) طنٍّ من مادة السيراميك العائدة لمعمل حدادة آشور"، مُؤكِّدةً أنَّ "الفريق أحبط عمليَّة إخراجها من الميناء على أنَّها معفاة من الرسوم".

وأردفت أنَّ "تحقيقاتها الأوليَّة بيَّنت أنَّ الموادَّ كانت غير معفاةٍ من الرسوم حسب كتابٍ صادرٍ عن وزارة الصناعة والمعادن - مُديريَّة التنمية الصناعيَّة تمَّ اخفاؤه من قبل بعض مُوظَّفي مركز گمرك أم قصر، وتمَّ ترويج معاملاتٍ گمرگيَّةٍ على أنها معفاة من الرسوم، لافتةً إلى ضبط (٤٤) سيَّارة محملة بالمادة في بوابة المنفذ كانت مُعدَّةً للتهريب".

ونوَّهت بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُبرزات عـلى قاضي محكـمة تحـقيـق البصرة المُختصَّة بالنظـر في قضايا النـزاهة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

