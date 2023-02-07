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الاتحاد الآسيوي يتضامن مع سوريا وتركيا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446806-638113593699294419.png

2023-02-07 | 10:12

الاتحاد الآسيوي يتضامن مع سوريا وتركيا

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الخليج 365- دوليات

تضامن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع أهالي ضحايا ومصابي زلزال تركيا وسوريا، الذي وقع أمس الإثنين.

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MO Nasa

MO Nasa

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