انت الان تتابع خبر الاتحاد الآسيوي يتضامن مع سوريا وتركيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446806-638113593699294419.pngAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-02-07 | 10:12
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الخليج 365- دوليات
تضامن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع أهالي ضحايا ومصابي زلزال تركيا وسوريا، الذي وقع أمس الإثنين.
تضامن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع أهالي ضحايا ومصابي زلزال تركيا وسوريا، الذي وقع أمس الإثنين.
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