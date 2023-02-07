شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يدعو المجتمع الدولى لتوجيه مساعدات عاجلة لسوريا وتركيا..ويثمن موقف مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد بخالص التعازى فى وفاة ضحايا الزلزال المدمر فى كل من سوريا وتركيا داعيا الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان كما تمنى للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالتحرك المصرى السريع، وقيام الدولة بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة إلى تركيا وسوريا في مواجهة كارثة الزلزال المدمر التي ضربت البلدين، والذى أدى لسقوط آلاف القتلى والجرحى ودمار آلاف المنازل السكنية لافتا إلى أن مصر قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الشعبين السورى والتركى في مواجهة تداعيات تلك الكارثة متمنياً نجاح جهود الإنقاذ الجارية.

وطالب الجندى المجتمع الدولى بالتحلى بمسئوليته والوقوف إلى جانب سوريا وتركيا لمواجهة تداعيات هذه الكارثة وسرعة تقديم كافة المساعدات الإنسانية العاجلة والمساعدات الطبية لإنقاذ الجرحى والمصابين متمنيا الشفاء التام لكافة الجرحى والمصابين.

كما ثمن عضو مجلس الشيوخ توجيهات القيادة السياسية وتصريحاتها على الفور باستعداد مصر لتقديم كافة المساعدات لسوريا وتركيا موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لم يألوا جهدا فى تقديم يد العون لمواجهة تداعيات الكارثة وبالفعل تم إرسال مساعدات مصرية وإغاثات عاجلة تضامنا مع الشعبين السورى والتركى.