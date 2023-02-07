شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: مصر والسعودية صمام الأمان الأول والأخير للأمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن العلاقات المصرية السعودية تاريخية قديمة وضاربة بجذورها فيما يزيد عن 1400 عاما منذ الفتح الإسلامي لمصر، مضيفا أن الدولتين كبيرتين، وصمام الأمان الأول والأخير للأمة العربية.

وأضاف طارق سعدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن العلاقات المصرية السعودية تتميز أنها دائما علاقات وطيدة لا ولن تتأثر بأى متغيرات، مشيرا الى أنه على المستوى الشعبى يوجد بينهما الحميمية والترابط والتلاقى والتقارب في كثير من العادات والتقاليد.

ولفت نقيب الإعلاميين إلى أنه على المستوى الرسمي نجد أن القيادات في الدولتين الكبيرتين تحافظان على تاريخ العلاقة المصرية السعودية، وتحافظان على صفاء العلاقة المصرية السعودية وكذلك على التعاون المستمر المشترك، مضيفا أن العلاقات المصرية السعودية غير قابلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى لتعكير صفوها في أي لحظة من اللحظات لأن من يحاولون هذا يعلمون قدر وقيمة وحجم الدولتين العظيمتين بالنسبة للمنطقة العربية وأيضا لمنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وللعالم أجمع أيضا.

وأشار طارق سعدة الى أن المواقف كثيرة بين الدولتين عبر التاريخ، متابعا :" من فينا لا يتذكر العادات والتقاليد القديمة التي تجمع بين الدولتين ويتذكر دائما أن في أى وقت تحتاج فيه أي من الدولتين أي موقف يثبت الأصالة في تلك العلاقة والإخوة سرعان ما تثبت الدولة الأخرى لشقيقتها أنها دائما عند حسن الظن، والموقف المتوقع والمطلوب".