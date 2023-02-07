شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنور قرقاش: ستبقى الشقيقتان السعودية ومصر محور توجهاتنا ومواقفنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن "توجه دولة الإمارات أساسه وحدة الكلمة والصف".

أنور قرقاش: ستبقى الشقيقتان السعودية ومصر محور توجهاتنا ومواقفنا

وشدد قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر" على أنه "في هذا الإطار كانت وستبقى الشقيقتان السعودية ومصر محور توجهاتنا ومواقفنا".



ولفت إلى أن "ما يحدث في الإعلام ووسائل التواصل من تجاذب حول محاور وتغيرات السياسة العربية وضع غير صحي".

وأشار إلى أن تلك التجاذبات "تفتح الباب للانقسام والفرقة في الوقت الذي تحتاج فيه منطقتنا التكاتف والتضامن".

وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أكد في تغريدة سابقة، أن "تعزيز العلاقات الاستراتيجية في صميم توجهات سياسة البلاد الخارجية".

واعتبر أن "المملكة العربية السعودية الشقيقة، هي الأصل والعمق والجوهر".

وفي سياق آخر،أكد قرقاش أن "وقوف دولة الإمارات مع مصر يشكل موقفا مبدئيا راسخا".

وأكد أن "المواقف المخلصة والصلبة أحوج ما تكون في أوقات الشدة، وهذا هو نهج قيادة الإمارات وشعبها".