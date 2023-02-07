شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. روسيا توقف 4 عناصر من "التوحيد والجهاد" الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا، الثلاثاء، توقيف 4 عناصر من "التوحيد والجهاد" التي تصنفها موسكو إرهابية.

وقال جهاز الأمن المركزي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي إنه تم اكتشاف خلية من منظمة إرهابية "كتيبة التوحيد والجهاد" في موسكو وكراسنويارسك، وتم اعتقال 4 كانوا يرسلون مسلحين إلى سوريا، ويدعوهم إلى شن هجمات إرهابية.

عاجل.. روسيا توقف 4 عناصر من "التوحيد والجهاد" الإرهابية

وأوضح، في بيان، نقلته وسائل إعلام روسية، أنه جرى قمع أنشطة التنظيم الإرهابي الدولي "كتيبة التوحيد والجهاد" في البلاد.

وأشار إلى الموقوفين جندوا ونقلوا مسلحين إلى سوريا ومولوا أعضاء في هيكل إرهابي وطالبوا بارتكاب جرائم "ذات طابع إرهابي".

وتمت مصادرة أشرطة فيديو دعائية للتنظيم، وكذلك وسائل الاتصال والوسائط الإلكترونية والبطاقات المصرفية أثناء الاعتقال، وتم فتح قضية جنائية في ذلك، وفق البيان.

ومنذ عام 2019، تم تصنيف "كتيبة التوحيد والجهاد"، التي كانت وراء تفجير مترو سانت بطرسبرغ في أبريل/نيسان 2017، كمنظمة إرهابية في روسيا.