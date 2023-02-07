شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. وصول 3 طائرات إماراتية لتركيا ضمن الجسر الجوي لإغاثة متضرري الزلزال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، وصول 3 طائرات إلى تركيا ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال.

شاهد.. وصول 3 طائرات إماراتية لتركيا ضمن الجسر الجوي لإغاثة متضرري الزلزال

يأتي ذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 2" لدعم الأشقاء في سوريا وتركيا، تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كانت "قيادة العمليات المشتركة" في وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت، الإثنين، بدء عملية " الفارس الشهم 2 " لدعم الأشقاء والأصدقاء في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" و"مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية" والهلال الأحمر الإماراتي.

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من آثار الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتركيا.

وقد أقلعت أول طائرة مساعدات من العاصمة أبوظبي إلى مطار أضنة جنوب تركيا تقل فرق البحث والإنقاذ والطواقم والمعدات الطبية.