إسرائيل تستغل زلزال سوريا .. تصريحات حاسمة من الجانب السوري

الشارقة - اميمة ياسر - قالت العربية أن مصدر رسمي سوري نفى لوسائل إعلامية "مزاعم المسؤولين الإسرائيليين التي تتحدث عن طلب تقدمت به سوريا من الكيان الإسرائيلي للمساعدة في أعمال الإغاثة"

مصدر رسمي سوري نفى لوسائل إعلامية "مزاعم المسؤولين الإسرائيليين التي تتحدث عن طلب تقدمت به سوريا من الكيان الإسرائيلي للمساعدة في أعمال الإغاثة"

ووفقاً للعربية أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "وافق" على إرسال مساعدة إلى سوريا التي ضربها زلزال عنيف مصدره تركيا، بناء على طلبها عبر قنوات "دبلوماسية"، الأمر الذي نفته دمشق.

وقال نتنياهو أمام نواب حزبه "الليكود" إنّ إسرائيل "تلقّت طلباً عبر مصدر دبلوماسي لتقديم مساعدة إنسانية لسوريا ووافقتُ على ذلك". وأضاف أنه سيتم إرسال المساعدة قريباً.

ورفض مكتبه الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول "المصدر الدبلوماسي" الذي نقل الطلب السوري.

إلا أن مصدراً رسمياً سورياً نفى لوسائل إعلامية "مزاعم المسؤولين الإسرائيليين التي تتحدث عن طلب تقدمت به سوريا من الكيان الإسرائيلي للمساعدة في أعمال الإغاثة".

وقال إن "كل ما ينشر في وسائل إعلام العدو لا يتعدى كونه حملة دعائية لرئيس وزرائه"، مضيفاً "كيف لسوريا أن تطلب المساعدة من كيانٍ قتلَ وشارك في قتل السوريين طوال العقود والسنوات الماضية".

وناشدت سوريا، الاثنين، المجتمع الدولي لـ"مدّ يد العون" لها ودعمها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ومركزه تركيا، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: "تناشد سوريا الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية، لمدّ يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر".

وأعرب وزير الخارجية فيصل المقداد خلال اجتماع عقده، الاثنين، مع ممثلي منظمات دولية عاملة في دمشق عن استعداد حكومة بلاده "لتقديم كل التسهيلات المطلوبة للمنظمات الأممية في سبيل تقديم المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية".

وسوريا وإسرائيل في حالة عداء ولا علاقات رسمية تجمعهما.

وقُتل حوالي 2300 شخص في جنوب شرقي تركيا وفي سوريا المجاورة، إثر زلزال عنيف بلغت قوته 7,8 درجة تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجة وشعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.

ووفقاً لوزارة الخارجية الإسرائيلية، غادر فريق من عمّال الإغاثة الإسرائيليين المتخصّصين إلى تركيا، الاثنين، سيتبعه فريق آخر لنقل مساعدات إنسانية، الثلاثاء.