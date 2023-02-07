انت الان تتابع خبر "أتعرض للضرب والتهديد بالتشويه".. علا غانم تطلق نداء استغاثة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعرضت فنانة مصرية للضرب والطرد من منزلها على يد مجهولين، وفاجأت الفنانة المصرية علا غانم متابعيها بكتابة استغاثة عبر صفحتها على "إنستغرام" بتعرضها للضرب هي وأسرتها وطردهم من منزلهم.



وكتبت الفنانة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "استغاثة إلى المركز القومي لحقوق المرأة.. الدكتورة مايا مرسي.. أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض لمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل.. أغيثوني". وفي تفاصيل الاعتداء عليها وقالت إنها تتعرض منذ الجمعة الماضية لهجوم عنيف من قبل بلطجية في منزلها بإيعاز من زوجها الذي رفعت دعوى خلع ضده. وذكرت الفنانة أنها رفعت دعوى الخلع ضد زوجها منذ شهور وتتعرض لتهديدات مستمرة بالتشويه بماء النار والضرب بالمولوتوف، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغ للأجهزة الأمنية ضده وضد البلطجية الذين استعان بهم.

وجاء ذلك بعد أيام من قيام أحد المحامين بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة بتهمة التزوير.

واتهم المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 60829 الفنانة بتزوير محرر رسمي في دعوى الخلع المقامة منها ضد زوجها عبد العزيز حسن عبدالعزيز.

علا غانم من مواليد 26

تشرين الثاني 1971، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة عام 1994 قسم تصوير، ولم تكمل دراستها بمعهد الفنون المسرحية.