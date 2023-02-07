شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ملف الرؤية المستقبلية لصناعة الهيدروجين أمام لجنة الطاقة بالشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة مقترحات برغبة، أبرزها مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود أبو سديره بشأن الرؤية المستقبلية لصناعة الهيدروجين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ضوء نتائج مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ.

كما تناقش اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد مجدي فريد بشأن "مناهضة العنف والتمييز داخل بيئة العمل".

ومنح القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات هامة للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة تشمل:

- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.

- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوىالكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.

- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.

- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.

- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.

- التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.

- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.

- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.

- الجمعيات التعاونية الحرفية.

- السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئةوالقوى العاملة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات.