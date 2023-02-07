شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يستهدف ضم هدف ريال مدريد فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن مسئولي مانشستر سيتي بدأوا فى دراسة خطة التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلنجهام نجم وسط الفريق، لاعب بورسيا دورتمند الألماني، ليكون بديلا للنجم الألماني ألكاي جوندوجان، والمتوقع رحيله فى الصيف بعد إنتهاء تعاقده مع الفريق.

وأضافت التقارير أن مسئولي مانشستر سيتي يرغبون بشكل قوي فى التعاقد مع بيلنجهام، على أن يكون واحدًا من أعمدة الفريق الأساسية فى المرحلة القادمة، نظرا لصغر سنه وكونه أحد أفضل المواهب فى تلك المرحلة السنية الشابة التى يمر بها اللاعب.

وكان بيلنجهام أحد أبرز أهداف ريال مدريد فى المرحلة السابقة، ولكن تدخل السيتي فى الصفقة قد يقرب الصفقة إلى الدوري الإنجليزي فى الصيف، نظرا للفوراق المادية بين الفريقين لصالح كتيبة بيب جوارديولا.



جوارديولا يصر على التعاقد مع اللاعب

ويري جوارديولا ضرورة التعاقد مع بيلنجهام فى المرحلة القادمة، بغض النظر إذا ما قام الفريق بتجديد تعاقده مع جوندوجان من عدمه، لا سيما أن اللاعب يمتلك إمكانيات مميزة للغاية مقارنة بسنه، مما يجعله قابلا بشكل مستمر لفكرة التطور.

وفى السياق متصل، أبدي مسئولي دورتمند موافقة مبدئية على التعاقد مع اللاعب فى الصيف المقبل، بعدما أبدي اللاعب رغبة قوية فى مغادرة الجراد الأصفر خلال الفترة الماضية.