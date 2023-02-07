انت الان تتابع خبر بعد ما عرض المساعدة عليهم.. تركيا ترد على إيلون ماسك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال تقرير لوكالة "بلومبرغ"، إن ماسك قال عبر "تويتر"، إن إحدى شركاته، وهي "سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز"، تستطيع تقديم شبكة "ستارلينك" بمجرد موافقة الحكومة التركية.

مسؤول تركي بارز لم يكشف عن اسمه، شكر ماسك وفق "بلومبرغ"، مضيفا أن تركيا لديها قدرات إنترنت كافية، ومحطات تعمل بالبطاريات حتى لو كانت الكهرباء لا تصل إلى بعض المناطق.



وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تطلق شركة "سبيس إكس" أول قمر اصطناعي تركي للاتصالات، "تركسات 6 إيه"، إلى مداره في الربع الأول من هذا العام.

وفي حصيلة جديدة، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه تم إنقاذ أكثر من 7 آلاف من تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وقالت الإدارة أن حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا وبلغت قوته 7.8 درجات، ارتفعت إلى 2921 قتيلا.

ويعد الزلزال أكثر الزلازل فتكا في البلاد منذ آخر مماثل القوة في عام 1999 دمر منطقة بحر مرمرة الشرقية المكتظة بالسكان بالقرب من إسطنبول، مما أدى إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

