شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال جديد يضرب وسط تركيا بقوة 5.6 درجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضرب زلزال جديد قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، الثلاثاء.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الزلزال كان على عمق كيلومترين.



ولم يوضح المجلس إن كان الزلزال قد أسفر عن سقوط ضحايا أو تسبب بخسائر حتى الآن.

وكانت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا وبلغت قوته 7،8 درجات ارتفعت إلى 2،921 قتيلا، حسب إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد".

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لأعداد القتلى المؤكدين بتركيا وسوريا إلى 4،365 حتى الآن.