شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة والتحالف الوطنى يوقعان بروتوكول تعاون مع city club والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أجل الارتقاء بجودة العنصر البشرى وتحقيق متطلبات التنمية البشرية، وقعا مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بروتوكول تعاون مع شركة ستى لإدارة المنشآت الرياضية بغرض تنسيق كافة الجهود في إطار تشاركى يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجيتها الوطنية والتكاتف لخدمة المواطنين.

تضمنت بنود العقد عدة محاور، منها استقبال فعاليات وأنشطة التحالف داخل فروع أندية city clup بكافة محافظات الجمهورية، للتوعية بالثقافة المصرية الأصيلة وللتوعية بدور المجتمع المدنى في العمل التطوعى، بالإضافة الى التوعية بأهمية الغذاء الصحى المتكامل، ويأتي الهدف الرئيسى من عقد البروتوكول هو دعم المواهب في كافة المجالات، ليس فقط المجالات الرياضية سواء ثقافية أو علمية.

كما يهدف البروتوكول إلى دعم وتكامل الجهود المبذولة في تلك المجالات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن في ظل رؤية مستقبلية بأهمية العمل على تطوير صناعة الرياضة.