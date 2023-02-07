شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يؤكد إلى أردوغان استعداد أمريكا لدعم تركيا بعد الزلزال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، لتقديم التعازي ومعاودة التأكيد على استعداد واشنطن للمساعدة في جهود الإنقاذ بعد زلزال ضخم أودى بحياة الآلاف في مناطق واسعة من تركيا وشمال غرب سوريا.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن أشار إلى أن الفرق الأمريكية تنتشر بسرعة لدعم جهود البحث والإنقاذ التركية وتنسيق المساعدات الأخرى التي قد يحتاجها الأشخاص المتضررون من الزلازل، بما في ذلك الخدمات الصحية أو مواد الإغاثة الأساسية.

من جهته، قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن، أبلغ نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، بأن عليه أن يرفع سماعة الهاتف ويخبرنا بما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة لتقديم المساعدة بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.

وتحدث بلينكن إلى نظيره التركي هاتفيا في أعقاب الزلزال المدمر في تركيا وشمال غرب سوريا.

وقال برايس "كان من المهم للغاية بالنسبة للوزير (بلينكن) أن يتحدث إلى نظيره (التركي مولود) جاويش أوغلو لتقديم التعازي في المقام الأول وليوضح... أننا سنقدم لتركيا كل ما تحتاجه وليس عليهم سوى رفع سماعة الهاتف وإبلاغنا (بما يحتاجونه)".