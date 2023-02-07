شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مخاوف الزلزال.. كردستان العراق تعطل الدوام 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، عن تعطيل الدوام لمدة 3 أيام بجميع المؤسسات بما في ذلك المدارس، لحماية أرواح المواطنين خشية الزلزال.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل، في بيان إنه من أجل حماية أرواح المواطنين وبناءً على تقرير وزارة النقل، تقرر تعطيل الدوام لمدة ثلاثة أيام (7 و8 و9 فبراير/شباط 2023)، بجميع مؤسسات إقليم كردستان، بما في ذلك مراكز التعليم العامة وغير الحكومية لكل من وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف عادل: "ومع ذلك، بالإضافة إلى يقظة وزارتي الداخلية والصحة، فإن تقديم الخدمات وحالات الطوارئ مستمرة، وعملية توزيع رواتب الموظفين في إقليم كردستان مستمرة كذلك".

وفي وقت سبق ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن فتح جسر جوي إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة.

وذكر المكتب، في بيان، أنه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبهدف تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فتح العراق، الإثنين، جسرًا جويًا إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة، التي تتضمن موادَّ طبية طارئة والإسعافات الأولية ومستلزمات الإيواء والإغاثة وكميات من الدواء والوقود.

وأضاف، أن هذا يأتي في إطار الالتزام العراقي بالتواصل الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة، والتضامن مع ضحايا الكارثة الإنسانية.

وكانت الدفاع المدني العراقي العامة دعت المواطنين، الإثنين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والعمل بالوصايا والإرشادات الخاصة بها، لتقليل خسائر الأرواح والإصابات، فيما أشارت إلى أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يختلف عن الهزات الأرضية السابقة التي كانت تحدث في إيران وتصل ارتداداتها إلى البلاد.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر الأحد، ما أسفر عن تدمير عدد من المباني والطرق والبنية التحتية في المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى، كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير مئات المباني.