شكرا لقرائتكم خبر عن تشخيص الأمراض وعلاجها.. تعرف على ضوابط منح براءة الاختراع وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح براءة اختراع طبقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وفقاً لآخر تعديل صادر في عام 2020، عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون.

لا تمنح براءة اختراع لما يلي:

الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.

طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.

النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.

الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.