شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: سياسة مصر الخارجية تميزت بالتنوع فى عهد الرئيس السيسي والشراكة مع كرواتيا استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة وطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربى، أن مصر وكرواتيا تربطهما علاقلات صداقة قوية على مدار عقود واتسمت هذه العلاقات بالتميز والتفرد بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، حيث حرص على تدعيم علاقات مصر بدول الخارج على مستوى القارات.

وأشاد نصير باستقبال الرئيس السيسي اليوم، للرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش في أول زيارة له للقاهرة والتي ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بأفاق التعاون بين البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي.

وأثنى اللواء طارق نصير علي ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقديره لدولة كرواتيا في ضوء مواقفها السياسية الداعمه لقضايا محورية بالنسبة لمصر، وفي مقدمتها ملف سد النهضة داخل المحافل الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي الي جانب التوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح نصير، الرئيس السيسي حريص على انفتاح مصر على دول العالم وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وتعد كرواتيا احد آلابواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي الأمر الذي يساهم في زيادة التبادل التجارى من جانب وتعزيز أمن الطاقه في منطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب اخر خاصة أن مصر احرزت تقدما ملموسا في مجال إنتاج الطاقة

و مواردها من خلال اكتشافات الغاز بمنطقة شرق المتوسط وإنشاء منظمة غاز شرق المتوسط ومقرها مصر

وحاليا تتهيا لتوطين صناعه الهيدروجين الأخضر والنهوض بالطاقه المتجددة كطاقة الشمس والرياح وهو ما يساهم في تشجيع الشركات الكرواتية على العمل والاستثمار في مصر في هذا المجال.

ووجه اللواء طارق نصير الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس الرئيس عبد الفتاح لانفتاحها على كل الأقاليم وسعيها الي توسيع وتنويع شراكاتها الاستراتيجية في ظل التحديات التي تواجه العالم.