شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية النواب: نتضامن مع الشعبين السورى والتركى فى مصابهم الأليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تضامنه الكامل مع الشعبين السورى والتركى فى مصابهم الأليم جراء الزلزال المدمر الذى أصابهما".

وأكد كريم درويش، أن مصر كعادتها فى التضامن مع الدول الشقيقة وكافة دول العالم أعربت عن استعدادها لمساعدة سوريا وتركيا إزاء تبعات الزلزال المدمر وأنها سارعت بإعلان مساعدات إغاثية عاجلة".

وتقدم رئيس خارجية النواب، بخالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.