شكرا لقرائتكم خبر عن كانتي يقترب من الرحيل إلى الدوري الإسباني.. نادي مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى دخول أتليتكو مدريد فى مفاوضات شفهية قوية مع النجم الفرنسي أنجولو كانتي، تمهيدا لضمه فى الصيف، فى صفقة إنتقال حر.

وأضافت التقارير أن اللاعب ما زال ينتظر معرفة موقف باريس النهائي من ضمه خلال الفترة المقبلة، لحسم موقفه النهائي من الإنضمام إلى الروخي بلانكوس من عدمه خلال المرحلة القادمة، خاصة فى ظل إمتلاك اللاعب العديد من العروض فى الفترة الأخيرة.

وكان كانتي قد استقر على عدم تجديد تعاقده مع تشيلسي خلال المرحلة القادمة، الشئ الذي دفع مسئولي البلوز للتعاقد مع أكثر من لاعب وسط بالفريق خلال المرحلة السابقة، ومن ثم فإن خيار الرحيل أصبح فى حكم المؤكد خلال الفترة المقبلة.



برشلونة ينسحب من صفقة كانتي

وعلى الرغم من تواجد إهتمام سابق من مسئولي برشلونة فى بداية الصيف الماضي، بإمكانية إستقدام كانتي خلال الفترة المقبلة، إلا أن مسئولي البرسا وجدوا أن التعاقد مع اللاعب سيعد مغامرة قوية فى المرحلة القادمة.

حيث أن كانتي يغيب منذ بداية الموسم عن المشاركة مع تشيلسي بسبب الإصابة، مما يجعل عودة اللاعب إلى مستواه عقب هذه الإصابة الطويلة محل شك كبير.