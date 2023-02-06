انت الان تتابع خبر هزة ارتدادية قوية تضرب تركيا مجدادا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام تركية عن هيئة الزلازل قولها، انها "سجلت زلزالا جديدا ضرب ولاية كهرمان ماراش جنوب شرقي تركيا بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر.

وعلى صعيد متصل أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" "بوقوع هزة ارتدادية مساء اليوم الاثنين، شعر بها سكان حلب وحمص مصدرها مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا".

