انت الان تتابع خبر السوداني يجدد دعمه للنشاطات الثقافية والفنية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جرى خلال اللقاء استعراض واقع الحركة الفنية والثقافية في العراق، وأهمّ العقبات والتحديات التي تواجه رسالة الفن والفنانين، فضلاً عن مناقشة سبل النهوض بواقع الفن ومدى تأثيره في الإطار الاجتماعي وعلى مستوى القضايا الوطنية".واضاف: "جدّد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على دعم النشاطات الثقافية والفنية، وكل ما يعزز هذا الدور الإيجابي في حياة المواطنين".