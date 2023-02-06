شكرا لقرائتكم خبر اليونان تنسى الخلافات وتعرض المساعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت اليونان على خلافاتها مع تركيا، وعرضت أمس المساعدة، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب أنقرة.

وقال رئيس الحكومة اليونانية، كيرياكوس ميتسوتاكيس، «إن اليونان سوف تقدم المساعدة على الفور»، وذلك على الرغم من التوترات القائمة بين بلاده وتركيا.

ويشار إلى أن اليونان لديها فرق إنقاذ ذات خبرة كبيرة بمناطق الزلازل، حيث تتعرض البلاد بشكل متكرر لوقوع زلازل، شأنها شأن تركيا. وقد قامت الدولتان اللتان تنتميان لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بمساعدة بعضهما البعض أثناء وقوع زلازل قوية في تركيا واليونان في عام 1999. وقد بشرت «دبلوماسية الزلازل» بمرحلة انفراج في ذلك الوقت.

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أنها تتابع الوضع في منطقة الكارثة وتعرب عن تعاطفها مع المتضررين.