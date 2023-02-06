الجامعة العربية تدعو لإغاثة سوريا

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وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان «إن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الزلزال، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في كل من سوريا وتركيا».وأضاف «نناشد منظمات الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية بالتحرك الفوري لتقديم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيدا عن أي تسييس.
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