شكرا لقرائتكم خبر الجامعة العربية تدعو لإغاثة سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى تقديم الإغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وتأثر به عدد من دول المنطقة فجر أمس الاثنين.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان «إن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الزلزال، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في كل من سوريا وتركيا».

وأضاف «نناشد منظمات الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية بالتحرك الفوري لتقديم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيدا عن أي تسييس.