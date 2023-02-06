أمير قطر يجري اتصالا بإردوغان

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وأعرب أمير دولة قطر خلال الاتصال عن وقوف دولة قطر بجانب الجمهورية التركية في التخفيف من التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى أمر دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا أمس برئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان، أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوبي تركيا، سائلا الله عز وجل أن يشملهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.وأعرب أمير دولة قطر خلال الاتصال عن وقوف دولة قطر بجانب الجمهورية التركية في التخفيف من التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

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