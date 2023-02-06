رئيس الإمارات يواسي أنقرة ودمشق

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ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) عبر خلال الاتصالين، عن خالص التعازي والمواساة للرئيسين السوري والتركي وشعبيهما وذوي الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي شهده البلدان. وأكد رئيس الإمارات تضامن بلاده الكامل مع سوريا وتركيا، ووقوفها إلى جانب البلدين في هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة، واستعدادها لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالين هاتفيين، مع الرئيسين التركي والسوري، رجب طيب إردوغان وبشار الأسد.ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) عبر خلال الاتصالين، عن خالص التعازي والمواساة للرئيسين السوري والتركي وشعبيهما وذوي الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي شهده البلدان. وأكد رئيس الإمارات تضامن بلاده الكامل مع سوريا وتركيا، ووقوفها إلى جانب البلدين في هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة، واستعدادها لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.

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