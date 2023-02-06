لا بلاغات عن مفقودين سعوديين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت سفارة السعودية في تركيا أنه إشارة إلى ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية في جنوب تركيا فجر أمس الاثنين، فإنها لم تتلق حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في تلك المنطقة. وأوضحت أنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة. وأهابت السفارة بالمواطنين الموجودين في منطقة الزلزال باتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص للطوارئ (00905495646655) في أسرع وقت ممكن، داعية الله أن يحفظ الجميع. وأهابت السفارة بالمواطنين الموجودين في منطقة الزلزال باتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص للطوارئ (00905495646655) في أسرع وقت ممكن، داعية الله أن يحفظ الجميع.

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