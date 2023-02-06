القوات الروسية تواصل الضغط لتأمين مناطق شرق أوكرانيا

ذكر مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية تُبقي القوات الأوكرانية متشبثة بهجمات

في منطقة دونباس الشرقية، حيث تجمع موسكو قوة قتالية إضافية هناك لشن هجوم متوقع في الأسابيع المقبلة.

وقال المكتب الرئاسي الأوكراني إن القتال العنيف الذي اندلع منذ أسابيع استمر حول مدينة باخموت وبلدتي سوليدار وفوليدار المجاورتين، التي تقع في منطقة دونيتسك، والتي تشكل مع منطقة لوهانسك المجاورة منطقة دونباس، وهي منطقة صناعية على الحدود مع روسيا.

حيث يتوق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحقيق بعض النجاح في ساحة المعركة، وخاصة تأمين الأراضي التي تم ضمها بشكل غير قانوني في شرق أوكرانيا، بمناسبة ذكرى غزوه في 24 فبراير.

معارك محتدمة

وقال حاكم دونيتسك بافلو كيريلينكو في تصريحات متلفزة: «المعارك في المنطقة تحتدم»، مضيفًا أن «الروس يرمون وحدات جديدة في المعركة ويقضون على بلداتنا وقرانا».

وفي لوهانسك، قال الحاكم سيرهي هايداي إن القصف هناك قد هدأ لأن «الروس كانوا يوفرون الذخيرة لهجوم واسع النطاق».

ويقول محللون عسكريون إن قوات الكرملين ربما تبحث في الدفاعات الأوكرانية بحثًا عن نقاط ضعف أو ربما تقوم بخداع أثناء الاستعداد لتوغل رئيسي في جنوب أوكرانيا.

وقال ديفيد أراخامية، الذي يقود حزب زيلينسكي بزعامة خادمة الشعب في البرلمان، إن أوكرانيا تستعد لهجوم روسي بينما تخطط لشن هجوم مضاد واستعادة أراضيها المحتلة.

مشيرًا إلى أن «الوقت والظروف يستدعيان التعزيز وإعادة التجميع»، وأن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف سينتقل إلى منصب حكومي آخر ويحل محله رئيس المخابرات العسكرية كيريلو بودانوف. لكن أراخامية غير مساره فجأة وقال إنه لن يحدث أي تغيير هذا الأسبوع.

وقالت ماريانا بيزهلا، نائبة عن حزب الشعب، إن المسؤولين قرروا تأجيل التعديل الوزاري بعد تحليل «المخاطر على النظام ككل» قبل اجتماع الأسبوع المقبل مع حلفاء الناتو.

حملة الفساد

وفقد أحد نواب ريزنيكوف وظيفته مؤخرًا وسط حملة زيلينسكي على الفساد. قال ريزنيكوف في عطلة نهاية الأسبوع إنه مستعد للتنحي إذا قرر زيلينسكي أن ذلك هو الأفضل.

وحققت القوات الروسية مكاسب في الأشهر القليلة الأولى من الحرب، على الرغم من فشلها في انتزاع أهداف رئيسية، ثم تم إبعادها من مناطق واسعة بسبب الهجوم المضاد الأوكراني.

وكانت المساعدة العسكرية الغربية ضرورية لكييف لصد قوة عسكرية أقوى.

فيما تهدف حكومة النرويج إلى التبرع بمبلغ 75 مليار كرونر (7.3 مليارات دولار) في حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، مما يجعل الدولة الإسكندنافية الغنية بالنفط واحدة من أكبر المانحين في العالم.

وقال رئيس الوزراء جوناس جار ستور إن الأموال ستستخدم في حزمة مساعدات عسكرية ومدنية على مدى خمس سنوات بمجرد موافقة البرلمان عليها.

وكتبت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند على تويتر في وقت متأخر أن أول دبابة ليوبارد ألمانية الصنع تتبرع بها كندا لأوكرانيا وصلت إلى بولندا. وتعد جزءا من التزام واسع بالدبابات من قبل حلفاء أوكرانيا الغربيين لمساعدتها على هزيمة روسيا.

وقال أناند إن تدريب الجيش الأوكراني على كيفية استخدام الدبابة كان من المقرر أن يبدأ «قريبًا»، بينما يتسابق الحلفاء لتجهيز القوات الأوكرانية قبل الهجوم الذي يلوح في الأفق.

هجمات وقصف

وذكر مكتب الرئاسة الأوكرانية إن مدنيا واحدا على الأقل قتل وأصيب 10 آخرون في قصف روسي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المكتب الرئاسي إن خمسة من هؤلاء أصيبوا خلال قصف مدينة خاركيف حيث أصابت القذائف الروسية مبان سكنية وجامعة.

أفادت السلطات الأوكرانية بأن الروس أطلقوا النار مرة أخرى على أهداف عبر نهر دنيبر من محطة الطاقة النووية زابوريزهزهيا التي تحتلها روسيا، مما ألحق أضرارًا بالمباني السكنية وخطوط الكهرباء في نيكوبول ومارانيتس.

احتلت القوات الروسية زابوريجيه، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، في وقت مبكر من الحرب، وأثار القصف المنتظم للمنطقة مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة.

ومن المقرر أن يزور الأمين العام النووي للأمم المتحدة موسكو هذا الأسبوع لمناقشة السلامة في زابوريزهيا.

وقال فريدريك دال المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يهدف إلى «مواصلة مشاوراته الهادفة إلى الاتفاق على منطقة حماية للأمان والأمن النوويين وتنفيذها» حول المحطة.