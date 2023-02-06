الصين تتهم الولايات المتحدة بالاستخدام العشوائي للقوة

اتهمت الصين الولايات المتحدة بالاستخدام العشوائي للقوة، في إسقاط بالون تجسس صيني مشتبه به، قائلة إنه «أثر بشكل خطير وأضر بجهود الجانبين، والتقدم المحرز في استقرار العلاقات الصينية الأمريكية».

حيث أسقطت الولايات المتحدة المنطاد قبالة ساحل كارولينا، بعد أن اجتاز مواقع عسكرية حساسة، في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وأصرت الصين على أن المنطاد كان منطادًا مدنيًا صينيًا بدون طيار، انفجر في المجال الجوي الأمريكي عن طريق الخطأ

شكوى رسمية

وقال نائب وزير الخارجية شيه فنغ، إنه قدم شكوى رسمية إلى السفارة الأمريكية

وأضاف: «ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تصم آذانها، وأصرت على الاستخدام العشوائي للقوة ضد الطائرات المدنية، التي كانت على وشك مغادرة المجال الجوي للولايات المتحدة، ومن الواضح أنها بالغت في رد فعلها وانتهكت بشكل خطير روح القانون الدولي والممارسات الدولية».

ضربة قاسية

ووجه وجود البالون في سماء الولايات المتحدة، ضربة قاسية للعلاقات الأمريكية الصينية المتوترة بالفعل، والتي كانت في دوامة هبوطية لسنوات. ودفع ذلك وزير الخارجية أنطوني بلينكين، للإلغاء المفاجئ لرحلة عالية المخاطر إلى بكين، تهدف إلى تخفيف التوترات.

وكرر شيه إصرار الصين على أنه حادث عرضي ناجم عن قوة قاهرة.

وقال إن الصين. «ستعمل بحزم على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، وتحمي بحزم مصالح الصين وكرامتها، وتحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من الاستجابات الضرورية».

أدنى مستوى

وقال شيه، في إشارة إلى الاجتماع الأخير بين بايدن ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في إندونيسيا: يأمل الكثيرون في خلق زخم إيجابي لتحسين العلاقات، التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات.

ولم يقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، أي تفاصيل جديدة، مكررًا إصرار الصين على أن الجسم كان منطادًا مدنيًا مخصصًا لأبحاث الأرصاد الجوية، وليس لديه قدرة تذكر على التوجيه ودخل المجال الجوي الأمريكي عن طريق الانحراف عن مساره عن طريق الخطأ.

رد صاخب

وفي الأسبوع الماضي، حذر ماو خليفة بيلوسي، رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، من السفر إلى تايوان، مما يعني أن رد الصين سيكون صاخبًا بنفس القدر.

وقال ماو. «ستدافع الصين بحزم عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية». وقال مكارثي إن الصين ليس لها الحق في أن تملي أين ومتى يمكنه السفر.

وتعترض الصين أيضًا عندما تحلق طائرات مراقبة عسكرية أجنبية، قبالة سواحلها في المجال الجوي الدولي، وعندما تمر السفن الحربية الأمريكية وغيرها من السفن الحربية الأجنبية عبر مضيق تايوان، متهمة إياها بأنها استفزازية.

وفي عام 2001، اصطدمت طائرة تابعة للبحرية الأمريكية، كانت تقوم بمراقبة روتينية بالقرب من الساحل الصيني بطائرة مقاتلة صينية، مما أسفر عن مقتل طيار مقاتل صيني وإلحاق أضرار بالطائرة الأمريكية، والتي اضطرت إلى الهبوط اضطرارياً في قاعدة جوية للبحرية الصينية، في جزيرة جنوب الصين. مقاطعة هاينان.

واحتجزت الصين طاقم البحرية الأمريكية، المكون من 24 فردا لمدة 10 أيام، حتى أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لمقتل الطيار الصيني، ولهبوطها في القاعدة دون إذن. يعد بحر الصين الجنوبي مصدرًا رئيسيًا آخر للتوتر. تدعي الصين أن البحر الرئيسي إستراتيجي بالكامل تقريبًا، وتحتج عندما تبحر سفن البحرية الأمريكية عبر الميزات العسكرية الصينية هناك. قال بلينكين إن «وجود منطاد المراقبة فوق الولايات المتحدة، هو انتهاك واضح لسيادتنا، وانتهاك واضح للقانون الدولي»