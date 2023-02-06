استطلاع أمريكي يرفض ترشح بايدن من جديد

يعتقد غالبية الديمقراطيين الآن أن فترة ولاية واحدة كافية للرئيس جو بايدن، على الرغم من إصراره على أنه يخطط لإعادة انتخابه في عام 2024.

هذا وفقًا لاستطلاع جديد أجراه مركز Associated Press-NORC لأبحاث الشؤون العامة والذي أظهر أن 37 % فقط من الديمقراطيين يقولون إنهم يريدون منه الترشح لولاية ثانية، بانخفاض من 52 % في الأسابيع التي سبقت انتخابات التجديد النصفي العام الماضي.

حاجز العمر

وفي حين عبّر بايدن عن انتصاراته التشريعية وقدرته على الحكم، يشير الاستطلاع إلى أن عددًا قليلاً نسبيًا من البالغين الأمريكيين يمنحونه علامات عالية في أي منهما.

وتشير مقابلات المتابعة مع المشاركين في الاستطلاع إلى أن الكثيرين يعتقدون أن سن 80 عامًا يمثل عبئًا، حيث يركز الناس على سعاله ومشيته وزلاته وإمكانية أن تكون أكثر الوظائف إرهاقًا في العالم مناسبة بشكل أفضل لشخص أصغر سنًا.

وقالت سارة أوفرمان، 37 سنة، وهي ديمقراطية تعمل في مجال التعليم في رالي بولاية نورث كارولينا: «بصراحة، أعتقد أنه سيكون كبيرًا في السن». «يمكننا الاستعانة بشخص أصغر سنًا في المكتب».

شكوك الكفاءة

وبينما يلقي الرئيس خطابه عن حالة الاتحاد، فإن لديه فرصة لمواجهة الشكوك الأساسية حول كفاءته في الحكم.

وكان بايدن يميل بشدة في السابق إلى سجله الحافل ليقول إنه قادر على أداء المهمة. عندما سئل عما إذا كان يستطيع تولي مسؤوليات المكتب في سنه، أجاب الرئيس في كثير من الأحيان كما لو أنه يقبل الجرأة: «شاهدني».

وكان أداء المرشحين الديمقراطيين أفضل من المتوقع في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، وهي شهادة على رسالة بايدن بأنه يدافع عن الديمقراطية ويرفع الطبقة الوسطى.

ووسع الديموقراطيون سيطرتهم على مجلس الشيوخ بمقعد واحد وخسروا أغلبيتهم في مجلس النواب بفارق ضئيل على الرغم من أن التاريخ أشار إلى وجود موجة جمهورية.

وبشكل عام، يوافق 41 % على كيفية تعامل بايدن مع وظيفته كرئيس، كما أظهر الاستطلاع، على غرار التقييمات في نهاية العام الماضي ولا يزال غالبية الديموقراطيين يوافقون على الوظيفة التي يقوم بها بايدن كرئيس، لكن شهيتهم لحملة إعادة الانتخاب تراجعت على الرغم من سجله الانتخابي.

وفقط 22 % من البالغين في الولايات المتحدة يقولون إنه يجب أن يترشح مرة أخرى، بانخفاض من 29 % قالوا ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي العام الماضي.