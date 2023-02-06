أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدّم خلاله التعازي له ولشعب تركيا وأهالي ضحايا الزلزال الذي تعرضت له الجمهورية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. وأكد ولي العهد خلال الاتصال وقوف المملكة ومساندتها للجمهورية التركية لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية.



كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد لأردوغان: المملكة تساند تركيا لتجاوز هذه الكارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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