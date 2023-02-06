انت الان تتابع خبر نائب: ارتفاع الدولار قضية تراكمية من الحكومة السابقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال خليل في حديثه لبرنامج (بالمختزل)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن " ارتفاع اسعار الدولار قضية تراكمية من قبل الحكومة السابقة القيت على عاتق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مشددا على "ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات حاسمة في رادع بعض الشركات والتجار".واضاف ان "محافظ البنك المركزي وعدني بالسيطرة على هذا الارتفاع من خلال ضخ كميات كبيرة للدولار في الاسواق"، مشيرا الى ان "السوداني سيذهب الى واشنطن لوضع سياسة جديدة لتوزيعه".

وتابع :" الفيدرالي الامريكي ابدى تعاون جيد مع الحكومة العراقية من خلال اعطائهم مهلة للسيطرة على تهريب العملة الى دول الخارج وضبط المنافذ الحدودية"، موضحا ان "التجار والبورصة المحلية تتحمل مسؤولية قبول اوراق مزورة كبديل للدولار".

وبشان تهريب الدولار من قبل الاقيلم، لفت خليل الى، ان "المنافذ الحدودية في بغداد اقرب للتهريب من الاقليم الى الدول المجاورة"، مطالبا حكومتي الاقليم والمركز بـ"السعي لأرجاع الدولار الى وضعه الطبيعي كونه يعتبر تعدي على المواطنين، ويجب تشخيص المتسببين بهذا الارتفاع وتعريتهم".

واشار الى ان "الحزب الديمقراطي من اشد الداعمين لحكومة السوداني، وان ارتفاع الدولار قضية تهم الاقليم ايضا"، مؤكدا ان "النفط والغاز المستخرجين من اراضي الاقليم سيعود الى الحكومة الاتحادية ونحن ملزمون بهذا الامر لكن مقابل تقديم حقوقنا".

