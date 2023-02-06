شكرا لقرائتكم خبر 14 شهيدا ومعتقلا فلسطينيا برصاص الاحتلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين، خلال محاصرتها أحد المنازل، في مخيم عقبة جبر بأريحا، مما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، واحتجاز جثمانهم بعد استشهادهم، وإصابة عدد آخر، وذلك في إطار عمليات التصعيد المستمرة، التي تستهدف القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، لافتة أن عدد الشهداء ارتفع منذ بداية العام الحالي إلى41 شهيدا.

وتنديدا بجريمة قتل الاحتلال لـ5 فلسطينيين في أريحا، شل الإضراب الشامل الضفة الغربية وأغلقت المحلات التجارية وسط تنديد رسمي وشعبي بهذه الجريمة.

على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 8 فلسطينيين في الضفة الغربية، وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات اقتحام لأريحا ونابلس والخليل، واعتقلت 8 فلسطينيين.

وفي السياق ذاته، جدد مستوطنون عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، من «خطورة السكوت عن التدهور المطرد في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء تصاعد حملة القمع التي تُمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة، والتي أدت إلى سقوط العشرات من الشهداء والضحايا منذ بداية العام الحالي».