600 سلة سعودية لإقليم السند الباكستاني

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ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2023م المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للفئات الأكثر احتياجا والمتضررين من الفيضانات هناك.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 600 سلة غذائية في منطقة خيربور بإقليم السند في باكستان، استفاد منها 4.200 فرد.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2023م المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للفئات الأكثر احتياجا والمتضررين من الفيضانات هناك.

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