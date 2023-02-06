شكرا لقرائتكم خبر ميقاتي: لا أمل في نهاية الشغور الرئاسي اللبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أنه «لا أفق واضح لإنهاء الشغور الرئاسي في البلاد».

وقال في كلمة خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس «عندما تحدث الدستور عن مرحلة تصريف الأعمال، كان في بال المشرع أن الشغور الرئاسي سيكون لفترة قصيرة، يعود بعدها الانتظام في عمل المؤسسات، ولكن يبدو أن الشغور الحالي لا أفق واضح لإنهائه بعد».

وجدد ميقاتي دعوته إلى جميع الوزراء « للعودة إلى المشاركة في الجلسات الحكومية، كلما اقتضت الحاجة لعقدها، ونحن في هذا الصدد لا نتحدى أحدا ولا نصادر صلاحيات أحد، بل نلتزم بأحكام الدستور وروحيته، وسنستمر في مهامنا بروح التعاون الإيجابي مع الجميع».

وأضاف «نحن أمام تحديات كبيرة، والكل يتوقع أسبوعا حافلا بالملفات قضائيا وفي كل المجالات، وإذا لم يجتمع مجلس الوزراء وقام بواجبه الوطني، نكون في صدد مراكمة الخسائر، من هنا ضرورة عقد اجتماعات دورية وليس ضروريا في كل مرة أن يسبق الدعوة إلى عقد جلسة مخاض عسير».

وقال «صحيح أننا لا نتدخل في عمل القضاء، ولكن يهمنا السهر على الأمن والاستقرار، وفي أي لحظة نلمس أي شيء قد يعكر الاستقرار فسنتداعى للبحث جميعا في هذه الملفات».

وأعرب ميقاتي عن أمله في أن «يوفق مجلس النواب قريبا في انتخاب رئيس جديد فتكون خطوة أولى على طريق عودة الانتظام الكامل إلى عمل الدولة ومؤسساتها».

وهنأ ميقاتي اللبنانيين جميعا بالسلامة بعد الهزة الأرضية التي سجلت أمس، مبديا أسفه لما حصل في الدول الصديقة المحيطة بلبنان جراء الزلزال الذي وقع»